Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης έχει ξεκινήσει ιδανικά την καριέρα του στην Premier League, υπερασπιζόμενος την εστία της Χαλ.

Ο Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας είχε αναδειχθεί MVP στο 2-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ στην πρεμιέρα του Αγγλικού πρωταθλήματος και συνέχισε ακάθεκτος, κάνοντας τη διαφορά και στο παιχνίδι με την Κόβεντρι.

Ο Τζολάκης ήταν ξανά πρωταγωνιστής για την ομάδα του κάνοντας και μια εκπληκτική επέμβαση σε προσπάθεια του Αβονίγι και η Premier League, όχι απλά τον ανέδειξε ξανά MVP, αλλά τον αποθέωσε για την απόκρουση αυτή, ανεβάζοντας βίντεο και γράφοντας: «πώς το έβγαλε αυτό;».