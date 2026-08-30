Την εστία της Τσέλσι θα υπερασπίζεται για τα επόμενα τρία χρόνια ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, με την ομάδα του Λονδίνου να ανακοινώνει την απόκτησή του από την Άστον Βίλα.

Ο Μαρτίνες αποχωρεί από την Άστον Βίλα έχοντας πραγματοποιήσει 256 εμφανίσεις με τη φανέλα της, ενώ την περασμένη σεζόν κατέγραψε 44 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Η καριέρα του Μαρτίνες στην Αγγλία ξεκίνησε από την Άρσεναλ, στην οποία μεταγράφηκε το 2010 σε ηλικία 17 ετών από τις ακαδημίες της Ιντεπεντιέντε.

Τις ευκαιρίες του στους «κανονιέρηδες» τις πήρε την σεζόν 2019/20, κατακτώντας και το FA Cup, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2020 μετακόμισε στην Άστον Βίλα.

Με την Εθνική Αργεντινής έχει συμπληρώσει 67 συμμετοχές, κατακτώντας δύο Copa America (2021 και 2024) και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022.

«Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι σε αυτόν τον σύλλογο. Το να έρθω στην Τσέλσι ήταν μία εύκολη απόφαση για εμένα και την οικογένειά μου και ανυπομονώ να ξεκινήσω. Θέλω να πετύχω εδώ.

Είμαι ένας άνθρωπος που θέλει να κερδίζει σε ό,τι κάνει και θέλω να μεταφέρω αυτή τη νοοτροπία σε έναν σύλλογο που έχει μάθει να κατακτά τρόπαια. Παίζω με πάθος και με την καρδιά μου και θα δίνω το 100% σε κάθε παιχνίδι και κάθε προπόνηση», δήλωσε ο 33χρονος γκολκίπερ.