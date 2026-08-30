Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συστήθηκε με ιδανικό τρόπο στην Bundesliga, με μία ασίστ και το βραβείο του Man of the Match, στη νίκη της Ντόρτμουντ επί του Αμβούργου με 2-0.

Ο 18χρονος Έλληνας άσος μετά το τέλος της αναμέτρησης μίλησε με ενθουσιασμό για την ατμόσφαιρα στο «Signal Iduna Park», που ήταν κάτι καινούργιο για τον ίδιο.

«Απόλαυσα πραγματικά τον πρώτο μου αγώνα στην Bundesliga. Έπαιξα μπροστά στο Κίτρινο Τείχος για πρώτη φορά, με όλους τους οπαδούς. Ήταν τόσο δυνατά, αυτό ήταν το καλύτερο μέρος για μένα.

Μου πονούσαν τα αυτιά, με ωραίο τρόπο. Ακούγαμε όλο το στάδιο σε κάθε φάση. Είναι κάτι καινούργιο για μένα και είμαι πολύ ευγνώμων γι’ αυτό», ανέφερε.

Όσο για τη δική του απόδοση, τόνισε: «Στο τέλος, μου έλειψε λίγη αποτελεσματικότητα. Πρέπει να σκοράρω ένα γκολ.

Πρέπει ακόμα να δουλέψουμε πάνω στην συνολική μας απόδοση στους επόμενους αγώνες. Πρέπει να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Με τους οπαδούς μας στο πλευρό μας, όλα θα είναι πιθανά».