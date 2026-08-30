Με τον Λιονέλ Μέσι σε μεγάλα κέφια, η Ίντερ Μαϊάμι επέστρεψε στις νίκες μετά από ένα σερί πέντε αγώνων χωρίς επιτυχία επικρατώντας με 7-1 της Μόντρεαλ, για το MLS.

Ο Αργεντίνος στάρ έδωσε μια εξαιρετική παράσταση, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ φτάνοντας τα 927 στην καριέρα του, ενώ είχε και μία ασίστ φτανοντας τις 421.

Ο Κασεμίρο άνοιξε το σκορ στο 20′ με κεφαλιά, οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 37′ με τον Χέρμπερς και στην συνέχεια ανέλαβε ο Μέσι.

Στο 40′ μετά από εκτέλεση φάουλ και κόντρα έκανε το 2-1, στο 52′ με υπέροχη ατομική ενέργεια έκανε το 3-1, στο 80′ σέρβιρε στον Λουίς Σουάρες για το 4-1.

Στο 83′ πέρασε την μπάλα πάνω από τον αντίπαλο γκολκίπερ κάνοντας το 5-1, ο Αλεξάντερ Σο στο 89′ έκανε το 6-1 και στο τέλος της αναμέτρησης ο Μέσι με εκτέλεση φάουλ διαμόρφωσε το 7-1.