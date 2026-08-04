Ο Ολυμπιακός αναζητά έναν παίκτη για το κέντρο που θα μπορεί να κάνει τη διαφορά δημιουργικά και στην Ισπανία υποστηρίζουν πως είναι σε επαφές με τη Σανταντέρ για τον Γκουστάβο Πουέρτα.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αποφασίσει να ξοδέψουν ένα μεγάλο ποσό για το «8άρι» που αναζητούν και είχαν ως στόχο τον Τιτραουί, οι συζητήσεις όμως δεν προχώρησαν. Έτσι, η αναζήτηση συνεχίζεται και το νέο όνομα που έρχεται στο προσκήνιο είναι αυτό του Πουέρτα.

Όπως αναφέρουν στην Ισπανία, ο Ολυμπιακός είναι σε επαφές με τη Σανταντέρ για τον 24χρονο διεθνή Κολομβιανό χαφ, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 και κοστολογείται με ποσό που ξεπερνάει τα 10 εκατ. ευρώ.

Ο 23χρονος μέσος άρχισε την καριέρα του από τη Μπογκοτά και τον Ιανουάριο του 2023 υπέγραψε στη Λεβερκούζεν, η οποία τον παραχώρησε ως δανεικό για ένα εξάμηνο στη Νυρεμβέργη. Στη συνέχεια επέστρεψε στη Μπάγερ και το καλοκαίρι του 2024 δόθηκε, επίσης ως δανεικός, στην αγγλική Χαλ.

Το περσινό καλοκαίρι η Λεβερκούζεν τον πούλησε στη Σανταντέρ και ήταν καθοριστικός στην εξασφάλιση της ανόδου στη La Liga, με αποτέλεσμα να έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον κι άλλων ομάδων, εντός και εκτός Ισπανίας.