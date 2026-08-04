Την πρόκριση για τον 2ο γύρο του τουρνουά στο Μόντρεαλ πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας του Μάρτιν Νταμ με 2-0 σετ.

Την Κυριακή (2/8) ο Έλληνας τενίστας νίκησε τον Κίγκαν Ράις παίρνοντας την πρόκριση για το κυρίως ταμπλό και μπήκε με το δεξί στο τουρνουά νικώντας και τον Νταμ.

Ο Τσιτσιπάς, ο οποίος είναι στο Νο51 της παγκόσμιας κατάταξης, έκανε break στο 4-4 του πρώτου σετ και αμέσως μετά κράτησε το σερβίς του και έφτασε στο 6-4, κάνοντας το 1-0.

Το δεύτερο σετ δεν ξεκίνησε καλά για τον Έλληνα τενίστα καθώς δέχθηκε break νωρίς και έμεινε πίσω με 2-0, απάντησε όμως με σερί 5-0 και τελικά το πήρε και αυτό με 6-4.

Έτσι, έκανε το 2-0 και πήρε την πρόκριση για τον 2ο γύρο του τουρνουά, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ζοάο Φονσέκα που πέρασε χωρίς αγώνα από τον 1ο γύρο.

Τα σετ: 6-4, 6-4