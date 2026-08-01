Η Επιτροπή Εφέσεων της Γαλλικής ομοσπονδίας μπάσκετ επικύρωσε την αρχική απόφαση, αφήνοντας τη Μονακό εκτός των επαγγελματικών κατηγοριών για τη σεζόν 2026/27.

Η υπόθεση των Μονεγάσκων είχε πάρει παράταση μέχρι τις 31 Ιουλίου, ώστε να κατατεθούν τα απαραίτητα έγραφα, που θα τους έβγαζαν από τα οικονομικά προβλήματα.

Ωστόσο, αυτό δεν κατέστη δυνατό και η Επιτροπή Εφέσεων επικύρωσε την αρχική απόφαση αποκλεισμού από τα επαγγελματικά πρωταθλήματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Γαλλικής ομοσπονδίας:

«Μετά την έφεση που κατέθεσε η AS Monaco Basket-Ball SA κατά της απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Διοίκησης, με την οποία της απαγορεύτηκε η συμμετοχή στα επαγγελματικά πρωταθλήματα BETCLIC ELITE και ELITE 2, η Επιτροπή Εφέσεων άκουσε τις θέσεις του συλλόγου και των διοικούντων του στις 20 Ιουλίου 2026, στα γραφεία της Ομοσπονδίας.

Εν αναμονή της οριστικοποίησης του σχεδίου εξαγοράς που της παρουσιάστηκε, η Επιτροπή Εφέσεων είχε χορηγήσει στον σύλλογο επιπλέον προθεσμία έως τις 31 Ιουλίου 2026, ώστε να καταθέσει τα τελευταία απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Καθώς ο σύλλογος δεν κατάφερε να προσκομίσει τα ζητούμενα έγγραφα εντός της προθεσμίας, η Επιτροπή Εφέσεων έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

AS Monaco Basket-Ball SA

Επικύρωση της αρχικής απόφασης.

Άρνηση συμμετοχής του συλλόγου στα επαγγελματικά πρωταθλήματα BETCLIC ELITE και ELITE 2 για τη σεζόν 2026/27

Ο σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να προσβάλει την απόφαση ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου. Πριν από αυτό, θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί αίτημα συμβιβασμού στην CNOSF (Γαλλική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή), σύμφωνα με το άρθρο R.141-15 του Γαλλικού Κώδικα Αθλητισμού.

Η παρούσα απόφαση δημοσιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο L.132-2, παράγραφος 4, του Γαλλικού Κώδικα Αθλητισμού».

Η πρώτη αντίδραση των Μονεγάσκων

Μετά την εξέλιξη αυτή η Μονακό εξέδωσε ανακοίνωση και έκανε γνωστό πως εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο προσφυγής στη Γαλλική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή (CNOSF), προκειμένου να διεκδικήσει την ανατροπή της απόφασης.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Μονακό:

«Η AS Monaco Basket ενημερώθηκε σήμερα για την απόφαση του Εφετείου της FFBB με την οποία απορρίπτεται η συμμετοχή της στο πρωτάθλημα Betclic Élite για τη σεζόν 2026/27.

Ο σύλλογος εξετάζει επί του παρόντος το ενδεχόμενο να ασκήσει έφεση ενώπιον της Γαλλικής Εθνικής Ολυμπιακής και Αθλητικής Επιτροπής (CNOSF)».