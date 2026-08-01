Την προσεχή Τρίτη 4 Αυγούστου στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός θα κάνει την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα απέναντι στη Ναϊμέγκεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει εξασφαλίσει σίγουρα τη συμμετοχή της στη League Phase του Europa League, ωστόσο θέλει να παλέψει για να βρεθεί για δεύτερη σερί χρονιά στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Με δεδομένο πως ο Ολυμπιακός θα είναι σε μια League Phase θα παίξει τουλάχιστον 10 ευρωπαϊκούς αγώνες, οι οποίοι θα γίνουν 12 αν η ομάδα του Πειραιά αποκλείσει τη Ναϊμέγκεν και πάρει την πρόκριση για τα play off του Champions League.

Έτσι οι Πειραιώτες θα έχουν μια μεγάλη ευκαιρία να «εκτοξευτούν» στο ranking της UEFA. Ο Ολυμπιακός μάλιστα μπαίνει στη σεζόν 2026/27 στο ranking της UEFA με 54.250 βαθμούς.

Αν συνυπολογιστούν όμως και οι εγγυημένοι 3.000 πόντοι από τη μίνιμουμ παρουσία τους στη League Phase του Europa League τότε θα ξεκινήσει με 57.250 πόντους, με τη Λιλ και τη Νάπολι ωστόσο να τον έχουν προσπεράσει λόγω του μπόνους 6.000 πόντων που πήραν από την εγγυημένη παρουσία τους στη League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιακός ακόμα και φέτος κουβαλάει την κακή σεζόν το 2022/23, όταν συγκέντρωσε μόλις 3.000 πόντους. Τις επόμενες σεζόν ο Ολυμπιακός είχε πάνω από 15.500 πόντους.

Συγκεκριμένα, μάζεψε 17.000 τη σεζόν 2023/24 με την κατάκτηση του Conference League, 18.500 τη σεζόν 2024/25, όταν έφτασαν μέχρι τους «16» του Europa League και 15.750 τη σεζόν που μας πέρασε με την πορεία τους μέχρι τα playoffs του Champions League.

Έτσι, αν ο Ολυμπιακός κατορθώσει να μαζέψει περίπου τους βαθμούς της περασμένης τριετίας, θα μπορούσε να πλησιάσει στην πρώτη 25άδα.

Ο μέσος όρος των τελευταίων τριών ετών είναι 13.562 και αν κατάφερνε να τους μαζέψει και φέτος τότε θα έχει συνολικά 64.812 πόντους, με την 25η φέτος Μίλαν να συγκεντρώνει 62.000 πόντους.

Φυσικά τα χρήματα και το πρεστίζ του Champions League δεν συγκρίνονται, ωστόσο το Europa League, δίνει την ευκαιρία στους Πειραιώτες να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο τον συντελεστή τους στην ειδική βαθμολογία της UEFA,

Άλλωστε μην ξεχνάμε πως χάρη στον υψηλό του συντελεστή ο Ολυμπιακός ευνοήθηκε από το rebalancing και μπήκε πέρσι απευθείας στη League Phase του Champions League, ενώ αν ήταν πρωταθλητής θα το είχε επαναλάβει και φέτος.

Αναλυτικά η εικόνα στην ειδική βαθμολογία της UEFA που αφορά τον Ολυμπιακό:

20. Μπενφίκα (Πορτογαλία): 25.000, 14.000, 18.750, 12.250, 2.500 – 72.500

21. Αταλάντα (Ιταλία): -, 28.000, 21.000, 19.000, 2.500 – 70.500

22. Ρεάλ Μπέτις (Ισπανία): 16.000, 6.000, 19.250, 22.250, 6.000 – 69.500

23. Αϊντχόφεν (Ολλανδία): 11.000, 17.000, 21.250, 12.000, 6.000 – 67.250

24. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία): 19.000, 7.000, 32.500, -, 6.000 – 64.500

25. Μίλαν (Ιταλία): 24.000, 16.000, 19.000, -, 3.000 – 62.000

26. Νάπολι (Ιταλία): 25.000, 17.000, -, 12.000, 6.000 – 60.000

27. Φράιμπουργκ (Γερμανία): 15.000, 13.000, -, 28.500, 2.500 – 59.000

28. Λιλ (Γαλλία): -, 17.000, 24.000, 10.750, 6.000 – 57.750

29. Ολυμπιακός (Ελλάδα): 3.000, 17.000, 18.500, 15.750, 3.000 – 57.250

30. Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία): 11.000, 10.000, 11.000, 18.250, 6.000 – 56.250