Πολύ κοντά στην απόκτηση του Φίλιπ Κόστιτς είναι η ΑΕΚ. Η Ένωση έχει αποκτήσει προβάδισμα απέναντι στην Αϊντχόφεν, έχοντας καταθέσει καλύτερη πρόταση, ενώ ρόλο έπαιξε και ο Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός μίλησε με τον 33χρονο συμπατριώτη του αριστερό μπακ-χαφ του εξήγησε τον ρόλο που θα έχει και πλέον ο παίκτης βλέπει θετικά τους «κιτρινόμαυρους».

Ο 33χρονος Σέρβος διεθνής προέρχεται από μία σεζόν με 23 εμφανίσεις στη Γιουβέντους, με απολογισμό τρία γκολ και μία ασίστ. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και πέντε εμφανίσεις στο Champions League της περσινής περιόδου.

Ο Κόστιτς στην Bundesliga μέτρησε συνολικά 249 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 35 γκολ και μοιράζοντας 67 ασίστ, κυρίως με τη φανέλα της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, ενώ στη Serie A έχει αγωνιστεί 84 φορές με τη Γιουβέντους.

Με την Εθνική ομάδα της Σερβίας ο Κόστιτς μετράει 72 συμμετοχές με τρία γκολ και 13 ασίστ.