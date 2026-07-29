Η EuroLeague ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμά της για τη σεζόν 2026-27 και ο Ολυμπιακός , ο οποίος την περασμένη περίοδο αναδείχθηκε πρωταθλητής EuroLeague για 4η φορά στην ιστορία του, έμαθε τη σειρά με την οποία θα αντιμετωπίσει τους 19 αντιπάλους του. Πρεμιέρα με την Παρί στις 24 Σεπτεμβρίου στο Telekom Center Athens για τον Παναθηναϊκό και κλείσιμο πάλι στο κλειστό του ΟΑΚΑ κόντρα στη Ρεάλ (15/04).

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Ολυμπιακού:

1η αγωνιστική: Μπασκόνια – Ολυμπιακός (24/9)

2η αγωνιστική: Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός (29/9)

3η αγωνιστική: Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός (1/10)

4η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές (9/10)

5η αγωνιστική: Βαλένθια – Ολυμπιακός (13/10)

6η αγωνιστική: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (16/10)

7η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (23/10)

8η αγωνιστική: Μπεσίκτας – Ολυμπιακός (28/10)

9η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Αρμάνι (30/10)

10η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας (6/11)

11η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Dubai BC (12/11)

12η αγωνιστική: Μακάμπι – Ολυμπιακός (17/11)

13η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (20/11)

14η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ (25/11)

15η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν (4/12)

16η αγωνιστική: Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός (11/12)

17η αγωνιστική: Παρί – Ολυμπιακός (15/12)

18η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Παρτίζαν (18/12)

19η αγωνιστική: Μπάγερν – Ολυμπιακός (22/12)

20η αγωνιστική: Βιλερμπάν – Ολυμπιακός (30/12)

21η αγωνιστική: Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός (8/1)

22η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Μπασκόνια (13/1)

23η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Παρί (15/1)

24η αγωνιστική: Παρτίζαν – Ολυμπιακός (21/1)

25η αγωνιστική: Μακάμπι – Ολυμπιακός (28/1)

26η αγωνιστική: Χάποελ – Ολυμπιακός (3/2)

27η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Μπάγερν (5/2)

28η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR (12/2)

29η αγωνιστική: Dubai BC – Ολυμπιακός (5/3)

30η αγωνιστική: Αρμάνι – Ολυμπιακός (10/3)

31η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Μπεσίκτας (12/3)

32η αγωνιστική: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός (19/3)

33η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα (24/3)

34η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια (26/3)

35η αγωνιστική: Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός (31/3)

36η αγωνιστική: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός (6/4)

37η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις (9/4)

38η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Βαλένθια (16/4)

To αναλυτικό πρόγραμμα του Παναθηναϊκού

1η αγωνιστική: Παναθηναϊκός AKTOR – Παρί (24/09)

2η αγωνιστική: Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν (30/09)

3η αγωνιστική: Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι Τελ Αβίβ (02/10)

4η αγωνιστική: Παναθηναϊκός AKTOR – Φενέρμπαχτσε (08/10)

5η αγωνιστική: Παρτίζαν – Παναθηναϊκός AKTOR (13/10)

6η αγωνιστική: Παναθηναϊκός AKTOR – Χάποελ Τελ Αβίβ (16/10)

7η αγωνιστική: Παναθηναϊκός AKTOR – Μπασκόνια (22/10)

8η αγωνιστική: Παναθηναϊκός AKTOR – Αρμάνι (27/10)

9η αγωνιστική: Έφες – Παναθηναϊκός AKTOR (30/10)

10η αγωνιστική: Ρεάλ – Παναθηναϊκός AKTOR (04/11)

11η αγωνιστική: Παναθηναϊκός AKTOR – Μπαρτσελόνα (13/11)

12η αγωνιστική: Βίρτους – Παναθηναϊκός AKTOR (17/11)

13η αγωνιστική: Ζάλγκιρις – Παναθηναϊκός AKTOR (19/11)

14η αγωνιστική: Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR (24/11)

15η αγωνιστική: Μπεσίκτας – Παναθηναϊκός AKTOR (04/12)

16η αγωνιστική: Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός (11/12, 21:15)

17η αγωνιστική: Παναθηναϊκός AKTOR – Ερυθρός Αστέρας (16/12)

18η αγωνιστική: Μπάγερν – Παναθηναϊκός AKTOR (18/12)

19η αγωνιστική: Dubai BC – Παναθηναϊκός AKTOR (23/12)

20η αγωνιστική: Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός AKTOR (29/12)

21η αγωνιστική: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός AKTOR (07/01)

22η αγωνιστική: Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια (12/01)

23η αγωνιστική: Παναθηναϊκός AKTOR – Μπάγερν (14/01)

24η αγωνιστική: Χάποελ Τελ Αβίβ Παναθηναϊκός AKTOR (21/01)

25η αγωνιστική: Παναθηναϊκός AKTOR – Έφες (29/01)

26η αγωνιστική: Παναθηναϊκός AKTOR – Dubai BC (02/02)

27η αγωνιστική: Αρμάνι – Παναθηναϊκός AKTOR (05/02)

28η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR (12/12, 21:15)

29η αγωνιστική: Παναθηναϊκός AKTOR – Μπεσίκτας (04/03)

30η αγωνιστική: Μπασκόνια – Παναθηναϊκός AKTOR (09/03)

31η αγωνιστική: Παρί – Παναθηναϊκός AKTOR (11/03)

32η αγωνιστική: Παναθηναϊκός AKTOR – Ζάλγκιρις (18/03)

33η αγωνιστική: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός AKTOR (23/03)

34η αγωνιστική: Παναθηναϊκός AKTOR – Παρτίζαν (25/03)

35η αγωνιστική: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός AKTOR (02/04)

36η αγωνιστική: Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός AKTOR (06/04)

37η αγωνιστική: Παναθηναϊκός AKTOR – Βίρτους (08/04)

38η αγωνιστική: Παναθηναϊκός AKTOR – Ρεάλ (15/04)