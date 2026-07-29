Ο πολύπειρος τερματοφύλακας, μιλώντας στη BILD ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027, αποκάλυψε ότι όλα δείχνουν πως αυτή θα είναι η τελευταία σεζόν της επαγγελματικής του πορείας στα γήπεδα.

Ο Νόιερ, ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες στην ιστορία του ποδοσφαίρου, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί με το τέλος της χρονιάς, κλείνοντας μια καριέρα γεμάτη τίτλους και διακρίσεις τόσο με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου όσο και με εκείνη της Εθνικής Γερμανίας.

Αν δεν υπάρξει κάποια ανατροπή, η σεζόν 2026-2027 θα αποτελέσει το τελευταίο κεφάλαιο της πολυετούς παρουσίας του στα γήπεδα. «Δεν παίζω παιχνίδια για να πω: ”Αυτό είναι το τελευταίο μου παιχνίδι” – ανεξάρτητα από το αν μπορεί να βρέθηκα για τελευταία φορά σε κάποιο γήπεδο. Αλλά σίγουρα φαίνεται πως θα αποσυρθώ!», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κίπερ της Μπάγερν Μονάχου.

Όσον αφορά το γεγονός πως ανανέωσε για ακόμη μια σεζόν με τους Βαυαρούς, ο 40χρονος Νόιερ τόνισε ότι το έπραξε διότι μπορεί ακόμη να βοηθήσει την ομάδα «Στο 85% των περιπτώσεων πιθανότατα θα είχα σταματήσει, αλλά είναι απλώς ευχάριστο να παίζω σε αυτή την ομάδα, με το επιτελείο και το προπονητικό τιμ. Έχουμε πάντα την ευκαιρία να διεκδικούμε όλους τους τίτλους. Ως ομάδα, βρισκόμαστε στο απόγειο της απόδοσής μας. Γι’ αυτό, αυτή η ομάδα, το ρόστερ και η δομή που διαθέτουμε στον σύλλογο ανήκουν σε εκείνο το 15% των περιπτώσεων όπου είπα: Πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσω. Είναι απλώς ευχάριστο».