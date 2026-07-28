Στην Αθήνα βρίσκεται πλέον ο Στέφαν Ορτέγκα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και στις πρώτες του δηλώσεις αναφέρθηκε στον στόχο της πρόκρισης στο Champions League και στην… υποχρεωτική κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν συμφωνήσει σε όλα με τον 33χρονο Γερμανό τερματοφύλακα που έμεινε ελεύθερος από τη Νότιγχαμ Φόρεστ και στις δηλώσεις του μετά την άφιξή του στην Αθήνα αναφέρθηκε σε Champions League και πρωτάθλημα.

«Πήρε καιρό να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, αλλά η οικογένεια Μαρινάκη με ήθελε πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Ανυπομονώ να ξεκινήσω, να δω το σταφ και τους συμπαίκτες μου. Έχω ξαναβρεθεί εδώ, με τη Μάντσεστερ Σίτι για το ευρωπαϊκό Super Cup, οπότε ξέρω τις εγκαταστάσεις και το γήπεδο της ομάδας», είπε αρχικά ο Ορτέγκα και συνέχισε.

«Πρώτα από όλα, την επόμενη εβδομάδα υπάρχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον πρώτο βασικό στόχο, που είναι να προκριθούμε στο Champions League. Έπειτα πρέπει να είμαστε πάντα πρωταθλητές εδώ».