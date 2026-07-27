Ο Στέφαν Ορτέγκα θα είναι οριστικά ο αντικαταστάτης του Κωνσταντίνου Τζολάκη στην εστία του Ολυμπιακού.

Ο 33χρονος Γερμανός γκολκίπερ έρχεται αύριο Τρίτη 28 Ιουλίου στην Αθήνα προκειμένου να κάνει τις τελευταίες συζητήσεις με τους «ερυθρόλευκους» και να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο 1+1 χρόνων.

Οι πληροφορίες μάλιστα από τη Γερμανία αναφέρουν πως η προσφορά του Ολυμπιακού στον Ορτέγκα ξεπερνάει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ τον χρόνο και σε αυτό το ποσό (συν μπόνους), βρέθηκε η συμφωνία με τον πρώην τερματοφύλακα της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Ολυμπιακός θέλει να τελειώσει άμεσα με τη μεταγραφή του Ορτέγκα, καθώς ο Μεντιλίμπαρ θέλει να ξεκινήσει να δουλεύει ο 33χρονος γκολκίπερ με την ομάδα για να είναι έτοιμος για τα παιχνίδια των προκριματικών του Champions League, κόντρα στη Ναϊμέγκεν.