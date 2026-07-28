Ο Ολυμπιακός μπαίνει στην τελική ευθεία για την απόκτηση του Στέφαν Ορτέγκα, καθώς ο έμπειρος Γερμανός τερματοφύλακας αναμένεται στην Αθήνα την Τρίτη (29/7) προκειμένου να ολοκληρωθούν οι τελευταίες διαδικασίες της συμφωνίας. Μετά την κατ’ αρχήν συμφωνία των δύο πλευρών, απομένουν οι τελικές επαφές, οι ιατρικές εξετάσεις και οι υπογραφές.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 33χρονος γκολκίπερ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 1+1 ετών, ενώ οι οικονομικές απολαβές του θα ξεπερνούν το 1,5 εκατ. ευρώ ετησίως, χωρίς να υπολογίζονται τα προβλεπόμενα μπόνους. Ο Ορτέγκα θα ταξιδέψει στην Ελλάδα μαζί με τους εκπροσώπους του, τον νομικό του σύμβουλο και την οικογένειά του.

Στον Ολυμπιακό επιθυμούν να ολοκληρώσουν άμεσα τη μεταγραφή, ώστε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ξεκινήσει τη συνεργασία με τον νέο του τερματοφύλακα και να τον εντάξει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο πρόγραμμα της ομάδας. Παρότι το τελευταίο διάστημα ήταν χωρίς σύλλογο, ο Γερμανός φέρεται να διατήρησε υψηλό επίπεδο φυσικής κατάστασης μέσω ατομικών προπονήσεων και εκτιμάται ότι θα χρειαστεί ελάχιστο χρόνο για να είναι αγωνιστικά έτοιμος.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για τα πρώτα παιχνίδια των προκριματικών του Champions League απέναντι στη Ναϊμέγκεν, με τη λίστα να πρέπει να κατατεθεί έως το βράδυ της Πέμπτης. Αν και ο Ορτέγκα αναμένεται να δηλωθεί και να είναι διαθέσιμος για τη συνέχεια, όλα δείχνουν πως ο Μεντιλίμπαρ σκοπεύει να διατηρήσει τον Μπάλσα Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια τουλάχιστον στην πρώτη αναμέτρηση, επιβραβεύοντας την εμπιστοσύνη που του έχει δείξει μέχρι σήμερα.