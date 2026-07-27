Σε δύο σημαντικές προσθήκες προχώρησε ο ΟΦΗ, ο οποίος απέκτησε με συμβόλαιο δύο ετών τον Αϊτόρ και με την μορφή του δανεισμού τον Δημήτρη Νικολάου.

Ο Αϊτόρ επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά το 2024 και την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη Βιτόρια στο πρωτάθλημα της Βραζιλίας, καταγράφοντας συνολικά 17 συμμετοχές και ένα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ για τον Αϊτόρ αναφέρει: «Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή, Aitor Cantalapiedra Fernandez, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την ομάδα μας.

Γεννημένος στις 10 Φεβρουαρίου 1996 στη Βαρκελώνη και με σημαντικές παραστάσεις από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ο Aitor άρχισε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες της Barcelona και πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο με τους «μπλαουγκράνα» τη σεζόν 2015-16, καταγράφοντας δύο επίσημες συμμετοχές και κατακτώντας το Copa del Rey.

Στην καριέρα του φόρεσε τις φανέλες των Barcelona B, Villarreal B, Sevilla Atletico, Twente (Ολλανδία), Παναθηναϊκού, ΑΕΚ Λάρνακας και EC Vitoria (Βραζιλία).

Ως ποδοσφαιριστής της Twente κατέγραψε την πιο παραγωγική περίοδο της καριέρας του, αφού σε δύο αγωνιστικές περιόδους αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της Eredivisie, σημειώνοντας 24 γκολ και 18 ασίστ σε 6 επίσημες συμμετοχές.

Στην Ελλάδα, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, μέτρησε 95 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 24 γκολ (μοίρασε και 15 ασίστ) σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2022 και το 2024.

Τη σεζόν 2024-25 αγωνίστηκε ως δανεικός στην ΑΕΚ Λάρνακας (14 συμμετοχές, 7 γκολ, 5 ασίστ), με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο Κύπρου, ενώ τελευταίος ποδοσφαιρικός σταθμός της καριέρας του πριν φορέσει τα ασπρόμαυρα του ΟΦΗ, ήταν η βραζιλιάνικη EC Vitoria (36 συμμετοχές, 4 γκολ, 3 ασίστ).

Σε διεθνές επίπεδο, ο Aitor φόρεσε τη φανέλα των «μικρών» εθνικών ομάδων της Ισπανίας, από την Κ16 ως και την Κ19, ενώ συνολικά στην επαγγελματική του καριέρα μετρά περισσότερες από 300 επίσημες συμμετοχές, έχοντας καταγράψει 75 γκολ και 48 ασίστ, αριθμοί που αποτυπώνουν τη σταθερή παρουσία και την ποδοσφαιρική του ποιότητα στο υψηλότερο αγωνιστικό επίπεδο.

Aitor, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ».

Λίγη ώρα μετά την απόκτηση του Αϊτόρ, οι Κρητικοί ανακοίνωσαν και την προσθήκη του Δημήτρη Νικολάου με την μορφή του δανεισμού από την Παλέρμο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για τον Νικολάου: «Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον διεθνή Έλληνα αμυντικό Δημήτρη Νικολάου, ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Palermo FC έως το καλοκαίρι του 2027.

Γεννημένος στις 13 Αυγούστου 1998 στη Χαλκίδα, ο Νικολάου επιστρέφει στη χώρα μας έπειτα από σχεδόν επτά χρόνια και συγκεκριμένα από τις αρχές του 2019, όταν μετακόμισε στην Ιταλία προκειμένου να ντυθεί στα χρώματα της Empoli.

Άρχισε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, πραγματοποιώντας ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα το 2016 και καταγράφοντας συνολικά με τους ερυθρόλευκους 26 συμμετοχές και δύο γκολ, όντας μέλος του ρόστερ που πανηγύρισε την κατάκτηση του Πρωταθλήματος το 2017.

Τον Ιανουάριο του 2019 μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Empoli (συνολικά 52 συμμετοχές) ως δανεικός από τον Ολυμπιακό και το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς οι Ιταλοί απέκτησαν τα δικαιώματά του.

Οι εμφανίσεις του τον οδήγησαν στη Spezia, με την οποία κατέγραψε 112 συμμετοχές (2 γκολ, 1 ασίστ). Το 2024 εντάχθηκε στην Palermo FC, συνεχίζοντας την καριέρα του στην Ιταλία (30 αγώνες, 1 γκολ), ενώ την προηγούμενη αγωνιστική σεζόν έπαιξε στη Bari (26 συμμετοχές).

Συνολικά στην επαγγελματική του πορεία μετρά περισσότερες από 240 επίσημες συμμετοχές, σε Ελλάδα και Ιταλία, καθώς και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League και UEFA Europa League.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Δημήτρης Νικολάου έχει φορέσει τη φανέλα όλων των μικρών εθνικών ομάδων της Ελλάδας (Κ17, Κ19 και Κ21), ενώ το 2018 χρίστηκε για πρώτη φορά διεθνής με την Εθνικής Ανδρών.

Δημήτρη, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ».