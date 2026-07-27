Ο Σπύρος Ζορμπάς αποτελεί και επίσημα ποδοσφαιριστή της Μίλαν, με τον ιταλικό σύλλογο να ανακοινώνει την ένταξη του νεαρού στόπερ στο δυναμικό του.

Ο 16χρονος κεντρικός αμυντικός, που έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες του Ολυμπιακού, υπέγραψε το συμβόλαιό του με τους «ροσονέρι», πραγματοποιώντας μία από τις σημαντικότερες μετακινήσεις της μέχρι τώρα καριέρας του.

Ο Ζορμπάς έχει ήδη φορέσει τη φανέλα των μικρών εθνικών ομάδων της Ελλάδας, μετρώντας συνολικά οκτώ συμμετοχές στις Κ15 και Κ16, γεγονός που επιβεβαιώνει την προοπτική που συνοδεύει το όνομά του.

Η εξέλιξή του θα συνεχιστεί μέσω του Milan Futuro, της ομάδας Κ23 που δημιούργησε η Μίλαν το 2024, με στόχο την ανάπτυξη των κορυφαίων νεαρών ποδοσφαιριστών της. Η συγκεκριμένη ομάδα αγωνίζεται στη Serie C και αποτελεί το τελευταίο στάδιο πριν από την προώθηση παικτών στην πρώτη ομάδα.

Η μεταγραφή του Ζορμπά έρχεται να προστεθεί στις σημαντικές εξαγωγές ταλέντων του ελληνικού ποδοσφαίρου, λίγες μόλις ημέρες μετά την πώληση του 17χρονου Κωνσταντίνου Καρανδρίκα από τον Ατρόμητο στην Μπάγερν Μονάχου.