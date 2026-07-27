Μία από τις σημαντικότερες πωλήσεις στην ιστορία του πραγματοποίησε ο Ατρόμητος, καθώς ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας αποτελεί πλέον και επίσημα ποδοσφαιριστή της Μπάγερν Μονάχου.

Ο 17χρονος κεντρικός αμυντικός έπεισε τους ανθρώπους των Βαυαρών μετά και τις δύο παρουσίες του σε δοκιμαστικά στο γερμανικό κλαμπ, με την πρωταθλήτρια Γερμανίας να αποφασίζει να επενδύσει στο ταλέντο και την προοπτική εξέλιξής του.

Ο νεαρός στόπερ βρίσκεται ήδη στη Γερμανία εδώ και περίπου μία εβδομάδα, προκειμένου να εγκατασταθεί στις εγκαταστάσεις της Μπάγερν. Αρχικά θα ενταχθεί στην Κ19 του συλλόγου, όπου αναμένεται να έχει σημαντικό αγωνιστικό ρόλο και να συνεχίσει την ποδοσφαιρική του ανάπτυξη.

Η συμφωνία αποτελεί μεγάλη επιτυχία για τον Ατρόμητο, καθώς η μεταγραφή αναμένεται να αποφέρει στους Περιστεριώτες περισσότερα από 1,5 εκατ. ευρώ, μαζί με τα προβλεπόμενα μπόνους που συνδέονται με την πορεία του ποδοσφαιριστή. Τα συγκεκριμένα μπόνους θα αρχίσουν να ενεργοποιούνται από την πρώτη συμμετοχή του Καρανδρίκα στην πρώτη ομάδα της Μπάγερν Μονάχου.

Παράλληλα, ο ελληνικός σύλλογος διατήρησε ποσοστό 15% από τα δικαιώματα του 17χρονου αμυντικού, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Βαυαρούς.

Η μεταγραφή αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική του Ατρόμητου στην ανάδειξη νεαρών ποδοσφαιριστών και αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα της εμπιστοσύνης που δείχνουν κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι στα ελληνικά ταλέντα.