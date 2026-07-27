Η Μπορούσια Ντόρτμουντ συνεχίζει την προσπάθειά της για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα και, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τη Γκενκ προκειμένου να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για τη μεταγραφή του Έλληνα μεσοεπιθετικού.

Οι Βεστφαλοί επιθυμούν να κινηθούν άμεσα, καθώς γνωρίζουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από τη Μίλαν, η οποία παρακολουθεί στενά την περίπτωση του νεαρού άσου.

Η πιο πρόσφατη πρόταση της Ντόρτμουντ έφτανε τα 29 εκατ. ευρώ, συνοδευόμενα από μπόνους και ποσοστό μεταπώλησης 10%. Ωστόσο, η προσφορά δεν κρίθηκε ικανοποιητική από τη Γκενκ, η οποία διατηρεί υψηλές οικονομικές απαιτήσεις.

Οι Βέλγοι εμφανίζονται να αξιώνουν τουλάχιστον 35 εκατ. ευρώ για να συναινέσουν στην παραχώρηση του Καρέτσα, με τη γερμανική ομάδα να εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο βελτιωμένης πρότασης ώστε να ολοκληρώσει τη συμφωνία.