Χωρίς τον Λιονέλ Μέσι θα διεξαχθεί το All Star Game του MLS την προσεχή Τετάρτη 29 Ιουλίου στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας.

Ο Αργεντίνος σταρ τέθηκε και επίσημα εκτός της αναμέτρησης, καθώς συνεχίζει το πρόγραμμα αποθεραπείας του μετά τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ 2026.

Επίσης διαθέσιμοι στην γιορτή του Αμερικανικού πρωταθλήματος, δεν θα είναι και οι Ούγκο Κάιπερς, Ροντρίγκο Ντε Πολ και Μπεκεζέλι Μποκάζι.

Στην θέση τους κλήθηκαν για να αγωνιστούν στην ομάδα των All-Star οι Γιανίκ Μπράιτ, Αντρές Κούμπας, Γκιγιέρμε και Φίλιπ Ζινκερνάγκελ.