Αρνητικός στην πρόταση ανανέωσης που του έκανε ο ΠΑΟΚ είναι ο Μαντί Καμαρά, ο οποίος βρίσκεται στο μεταγραφικό «στόχαστρο» ομάδων της Ισπανίας και της Γερμανίας.

Όπως αναφέρει το Footmercato, ο Αφρικανός μέσος, αρνήθηκε πρόταση και της Κρουζέιρο, με τις Χετάφε, Ράγιο Βαγεκάνο, Φράιμπουργκ και Μάιντς να έχουν τον παίκτη του ΠΑΟΚ ψηλά στην λίστα τους.

Ο Μαντί Καμαρά έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 με τον ΠΑΟΚ και είναι δηλωμένος στην ευρωπαϊκή λίστα για τα ματς με τη Ντιναμό Κιέβου.

🚨🇬🇷 #PAOK |



🇬🇳 Refusant de prolonger, le milieu guinéen Mady Camara a été placé sur le marché par le PAOK



🔥 En pleine forme et fort d'une énorme expérience (80 matchs de Coupe d'Europe), ce profil très complet a déjà recalé Cruzeiro 🇧🇷



🎯Getafe, le Rayo Vallecano 🇪🇸,… pic.twitter.com/onCYX78rWU — Sébastien Denis (@sebnonda) July 24, 2026

Αντίθετα με τον Καμαρά, όλο και πιο κοντά στην επιστροφή του στον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Δημήτρης Γιαννούλης. Οι «ασπρόμαυροι» έχουν ανεβάσει την προσφορά τους, προσπαθώντας να καλύψουν τις απαιτήσεις της Γερμανικής ομάδας.

Στις τάξεις του ΠΑΟΚ υπάρχει αισιοδοξία ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα μπορεί να ολοκληρωθεί η υπόθεση, καθώς η Γερμανική ομάδα έχει ήδη ανακοινώσει την απόκτηση αριστερού μπακ από τη Χόφενχαϊμ.