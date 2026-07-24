Το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο ανακοίνωσε την ημερομηνία της εκδίκασης της υπόθεση του τελικού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025, μεταξύ του Μαρόκου και της Σενεγάλης, όπου η δεύτερη έχασε το τρόπαιο στα χαρτιά.

Η εκδίκαση θα πραγματοποιηθεί στις 8 Οκτωβρίου 2026, στα κεντρικά γραφεία του CAS στη Λωζάνη της Ελβετίας, εκεί όπου αναμένεται να λυθούν οι διαφορές των δύο πλευρών.

Τον περασμένο Μάρτιο, η CAF ανακοίνωσε την απόφασή της να στέψει πρωταθλητή Αφρικής το Μαρόκο, μετά από δύο μήνες από την επεισοδιακή ολοκλήρωση του τελικού της διοργάνωσης.

Από τη Σενεγάλη αφαιρέθηκε ο τίτλος ως τιμωρία για την απόφαση να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Εξαιτίας αυτής της κίνησης, θεωρήθηκε επίσημα ότι η ομάδα παραιτήθηκε από τον αγώνα, χάνοντας το παιχνίδι και το τρόπαιο.