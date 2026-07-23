Ο Ολυμπιακός συνεχίζει διακριτικά την προσπάθειά του για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την απόκτηση ενός χαφ που θα προσθέσει νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά στις θέσεις «6» και «8». Στον Πειραιά έχουν αποφασίσει πως η ενίσχυση στον άξονα αποτελεί το κορυφαίο μεταγραφικό ζητούμενο της περιόδου. Η πρόθεση είναι να αποκτηθεί ένας ποδοσφαιριστής που θα μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια αποτελεσματικότητα τόσο ως αμυντικός όσο και ως κεντρικός μέσος, προσφέροντας άμεσες λύσεις στον προπονητή.

Τα τελευταία 24ωρα πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν τους Πειραιώτες να εξετάζουν κυρίως περιπτώσεις από τη La Liga, ένα πρωτάθλημα που γνωρίζει πολύ καλά ο τεχνικός της ομάδας. Η επιθυμία είναι ο νέος μέσος να προσαρμοστεί άμεσα και να αναβαθμίσει τόσο την ποιότητα όσο και την ένταση της μεσαίας γραμμής.

Ένα τέτοιο προφίλ, ωστόσο, συνοδεύεται από υψηλό οικονομικό κόστος. Οι ποδοσφαιριστές που εξετάζονται ανήκουν σε ομάδες που δεν προτίθενται να τους παραχωρήσουν εύκολα, γεγονός που σημαίνει πως θα απαιτηθεί σημαντική οικονομική επένδυση.

Από την Ισπανία συνεχίζουν να προκύπτουν αναφορές για δύο περιπτώσεις που συγκεντρώνουν έντονο ενδιαφέρον. Ο λόγος για τον Αντόνιο Μπλάνκο της Αλαβές και τον Ούρκο Γκονζάλες της Εσπανιόλ, δύο 25χρονους χαφ που είτε έχουν προταθεί στον Ολυμπιακό είτε θεωρούνται ποδοσφαιριστές με χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στις απαιτήσεις του συλλόγου. Και στις δύο περιπτώσεις, πάντως, οι απαιτήσεις των ομάδων τους καθιστούν οποιαδήποτε διαπραγμάτευση ιδιαίτερα απαιτητική.

Ο Μπλάνκο, που γεννήθηκε στις 23 Ιουλίου 2000, αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές της Αλαβές και φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Προερχόμενος από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης, έχει καταγράψει συμμετοχές με την πρώτη ομάδα των «μερένχες», έχει κατακτήσει το Champions League και έχει φορέσει τη φανέλα της εθνικής Ισπανίας. Η δυνατότητά του να αγωνίζεται τόσο ως «6» όσο και ως «8», σε συνδυασμό με τη σταθερή παρουσία του στη La Liga, τον καθιστούν μία από τις περιπτώσεις που ανταποκρίνονται πλήρως στο προφίλ που αναζητά ο Ολυμπιακός.