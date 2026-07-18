Παίκτης του Ολυμπιακού και επίσημα είναι ο πλέον ο Τζοέλ Ρόκα, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν την απόκτηση του 21χρονου αριστερού εξτρέμ.

Ο Ολυμπιακός προσέφερε στην Τζιρόνα ένα ποσό που ξεπερνάει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη συμφωνία υπάρχουν μπόνους ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ και ποσοστό μεταπώλησης 15%.

Ο Ρόκα ο οποίος είχε ξεκαθαρίσει στην ομάδα του ότι θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για πέντε χρόνια (4+1).

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Τζόελ Ρόκα. Ο Ισπανός εξτρέμ γεννήθηκε στην πόλη Camprodón, στις 7 Ιουνίου 2005.

Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Barcelona και το 2019 μεταπήδησε σε αυτά της Girona, με την οποία τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έκανε 33 συμμετοχές, εκ των οποίων τις 32 στη LaLiga (τρία γκολ και μία ασίστ).

Τη σεζόν 2024-2025 αγωνίστηκε στη Mirandés με τη μορφή δανεισμού (43 συμμετοχές, έξι γκολ, τρεις ασίστ).

Ο Ρόκα είναι διεθνής με όλες τις μικρές ηλικιακά εθνικές ομάδες της Ισπανίας.

Τζόελ, η οικογένεια του Ολυμπιακού σε καλωσορίζει».