Οι «Ερυθρόλευκοι» έχουν ξεχωρίσει τον Έλληνα δεξιό μπακ και κινούνται για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του από τη Ζανκτ Πάουλι.

Ο Ολυμπιακός έχει καταλήξει στην επιλογή του για το δεξί άκρο της άμυνας, με τον Μανώλη Σάλιακα να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των Πειραιωτών. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ήδη ξεκινήσει τις κινήσεις της, με στόχο να ολοκληρώσει άμεσα την απόκτηση του 30χρονου Έλληνα αμυντικού.

Ο Σάλιακας δεσμεύεται με συμβόλαιο από τη Ζανκτ Πάουλι, ωστόσο εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Το ποσό που απαιτείται για την ολοκλήρωση της μεταγραφής υπολογίζεται λίγο πάνω από το 1 εκατ. ευρώ, με τους «Ερυθρόλευκους» να επιδιώκουν την ταχεία συμφωνία ώστε ο παίκτης να ενσωματωθεί κανονικά στην προετοιμασία της ομάδας.

Η πιθανή μετακίνησή του στον Πειραιά σηματοδοτεί και το τέλος μιας σημαντικής τετραετίας στη Γερμανία. Ο Έλληνας διεθνής έχει καταγράψει 120 συμμετοχές με τη φανέλα της Ζανκτ Πάουλι, έχοντας απολογισμό 9 γκολ και 12 ασίστ, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ομάδα.