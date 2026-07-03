Συνεχίζεται η πολύκροτη δίκη για τις συνθήκες θανάτου του Ντιέγκο Μαραντόνα, με τον πρώην δικηγόρο και μάνατζέρ του, Ματίας Μόρλα, να καταθέτει ως μάρτυρας και να στρέφει τα βέλη του κατά των επιλογών που έγιναν για τη φροντίδα του θρυλικού Αργεντινού.

Ο Μόρλα χαρακτήρισε «γελοία» την απόφαση να μεταφερθεί ο Μαραντόνα στην κατοικία της περιοχής Σαν Αντρές, στο Τίγκρε, υποστηρίζοντας ότι οι συνθήκες διαμονής δεν ανταποκρίνονταν σε καμία περίπτωση στις ανάγκες της υγείας του. Μάλιστα, περιέγραψε το υπνοδωμάτιο όπου φιλοξενήθηκε ως «εντελώς ακατάλληλο» για έναν άνθρωπο στην κατάστασή του.

Κατά την κατάθεσή του ξεκαθάρισε πως δεν είχε συναινέσει στη συγκεκριμένη επιλογή, επιμένοντας ότι ο Μαραντόνα έπρεπε να παραμείνει σε εξειδικευμένη ιατρική μονάδα και όχι να συνεχίσει την αποθεραπεία του με κατ’ οίκον νοσηλεία.

Παράλληλα, ο πρώην εκπρόσωπος του Αργεντινού αστέρα ανέφερε ότι την ευθύνη για την ιατρική παρακολούθηση είχε αναλάβει η εταιρεία Swiss Medical, απορρίπτοντας οποιαδήποτε προσωπική εμπλοκή ή ευθύνη για τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατό του.

Η διαδικασία στο δικαστήριο απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη ένταση όταν αναπαράχθηκαν ηχητικά μηνύματα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, περιείχαν προσβλητικούς χαρακτηρισμούς σε βάρος των θυγατέρων του Μαραντόνα, προκαλώντας αναστάτωση και έντονες αντιδράσεις μέσα στην αίθουσα.