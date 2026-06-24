Ένα από τα πιο ηχηρά μεταγραφικά σενάρια του καλοκαιριού φέρνει στο προσκήνιο τον Σέιν Λάρκιν και τη Φενέρμπαχτσε. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο γνωστός Τούρκος δημοσιογράφος Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, ο έμπειρος γκαρντ επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης, αφήνοντας την Αναντολού Εφές.

Όπως αναφέρεται, ο Λάρκιν εμφανίζεται πρόθυμος να εγκαταλείψει οικονομικές αξιώσεις που εκκρεμούν από τη συνεργασία του με την Εφές, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνησή του στη μεγάλη αντίπαλο.

Την ίδια στιγμή, η διοίκηση της Φενέρμπαχτσε εξετάζει πιθανά ανταλλάγματα για να προχωρήσει η υπόθεση, με ένα από τα σενάρια να περιλαμβάνει την παραχώρηση των τουρκικών δικαιωμάτων του Ομέρ Γιούρτσεβεν στην Εφές.

Παρότι η ομάδα της Αναντολού δεν δείχνει διατεθειμένη να συναινέσει εύκολα σε μια τέτοια μεταγραφή, οι επαφές μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών βρίσκονται σε εξέλιξη και το θέμα παραμένει ανοιχτό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λάρκιν εξακολουθεί να δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Αναντολού Εφές έως το καλοκαίρι του 2028.