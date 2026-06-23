Στα 19 του χρόνια, ο Λαμίν Γιαμάλ βρίσκεται μπροστά σε μια μοναδική ευκαιρία να περάσει από νωρίς στο πάνθεον του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Αν ηγηθεί της Ισπανίας στην κατάκτηση του Μουντιάλ του 2026, θα πετύχει κάτι που ελάχιστοι στην ιστορία κατάφεραν σε τόσο μικρή ηλικία. Και κάπως έτσι γεννιέται το ερώτημα: σε ποιο στάδιο της καριέρας τους βρίσκονταν οι μεγαλύτεροι ποδοσφαιρικοί αστέρες όταν είχαν την ηλικία του;

Υπήρξαν θρύλοι που άργησαν να φορέσουν τη φανέλα της εθνικής τους ομάδας, όπως ο Μισέλ Πλατινί, ο οποίος έκανε ντεμπούτο με τη Γαλλία στα 20 χρόνια και εννέα μήνες, ή ο Ζινεντίν Ζιντάν, που πρωτοεμφανίστηκε στους «τρικολόρ» στα 22 του. Άλλοι, όμως, είχαν ήδη αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα προτού συμπληρώσουν τα 20.

Ο Πελέ είχε ήδη κατακτήσει τον κόσμο

Στο Μουντιάλ της Σουηδίας το 1958, ο Πελέ ήταν μόλις 17 ετών. Παρότι αποτελούσε ήδη ένα ανερχόμενο αστέρι στη Βραζιλία, εκτός συνόρων παρέμενε σχεδόν άγνωστος. Μάλιστα, δεν αγωνίστηκε στα δύο πρώτα παιχνίδια της διοργάνωσης.

Χωρίς να κουβαλά την πίεση των μεγάλων ονομάτων της «Σελεσάο», ο νεαρός Βραζιλιάνος έπαιζε με απόλυτη ελευθερία. Σκόραρε απέναντι στην Ουαλία στα προημιτελικά, πέτυχε χατ-τρικ στον ημιτελικό με τη Γαλλία και δύο γκολ στον τελικό απέναντι στη Σουηδία, οδηγώντας τη Βραζιλία στην κορυφή του κόσμου. Αργότερα θα κατακτούσε ακόμη δύο Μουντιάλ, το 1962 και το 1970, παραμένοντας μέχρι σήμερα ο μοναδικός ποδοσφαιριστής με τρεις παγκόσμιους τίτλους.

Ο Μέσι έζησε τον αποκλεισμό από τον πάγκο

Το καλοκαίρι του 2006, ο Λιονέλ Μέσι ήταν ακριβώς στην ηλικία που θα βρίσκεται ο Γιαμάλ αν αγωνιστεί στον τελικό του Μουντιάλ του 2026: 19 ετών και έξι ημερών.

Έχοντας μόλις ολοκληρώσει την πρώτη γεμάτη χρονιά του στην Μπαρτσελόνα, χρησιμοποιήθηκε από τον Χοσέ Πέκερμαν κυρίως ως αλλαγή. Στο εντυπωσιακό 6-0 επί της Σερβίας σκόραρε και μοίρασε ασίστ, όμως στα προημιτελικά με τη Γερμανία δεν πήρε ούτε λεπτό συμμετοχής. Η εικόνα του στον πάγκο, απογοητευμένου και αμίλητου, έμεινε χαραγμένη στη μνήμη των φιλάθλων. Η δική του ώρα θα ερχόταν αρκετά αργότερα, το 2022.

Ο αποκλεισμός που σημάδεψε τον Μαραντόνα

Το 1978, ο Ντιέγκο Μαραντόνα δεν είχε ακόμη κλείσει τα 18 του χρόνια και θεωρούνταν σχεδόν βέβαιο πως θα βρισκόταν στην αποστολή της Αργεντινής για το Παγκόσμιο Κύπελλο που φιλοξενούσε η χώρα.

Ο Σέζαρ Λουίς Μενότι, ωστόσο, τον άφησε εκτός λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του τουρνουά, θεωρώντας ότι δεν ήταν ακόμη έτοιμος. Παρά την κατάκτηση του τροπαίου από την Αργεντινή, ο αποκλεισμός αυτός σημάδεψε τον «Ντιεγκίτο», ο οποίος οκτώ χρόνια αργότερα πήρε τη δική του εκδίκηση, οδηγώντας την «Αλμπισελέστε» στην κορυφή του κόσμου στο Μεξικό.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν ακόμη άγνωστος

Όταν διεξαγόταν το Μουντιάλ του 2002, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είχε κλείσει καν τα 18 του χρόνια και δεν είχε πραγματοποιήσει ούτε μία συμμετοχή σε επαγγελματικό επίπεδο.

Η πρώτη του εμφάνιση με την εθνική Πορτογαλίας ήρθε το 2003, λίγο μετά τη μεταγραφή του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Στη Γερμανία το 2006 ήταν πλέον βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας και το τουρνουά αυτό αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο βήμα προς την παγκόσμια καταξίωση.

Ο Μπαπέ έγινε πρωταθλητής κόσμου πριν συμπληρώσει τα 20

Το 2018 ο Κιλιάν Μπαπέ είχε ήδη καθιερωθεί ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του πλανήτη. Σε ηλικία 19 ετών και 207 ημερών κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Γαλλία, ολοκληρώνοντας το τουρνουά με τέσσερα γκολ.

Το τέρμα του στον τελικό απέναντι στην Κροατία τον έκανε τον δεύτερο νεότερο σκόρερ σε τελικό Μουντιάλ μετά τον Πελέ. Ο Βραζιλιάνος είχε αστειευτεί τότε πως ίσως έπρεπε να βγάλει ξανά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, με τον Εμπαπέ να απαντά με σεβασμό πως «ο βασιλιάς θα είναι πάντα βασιλιάς».

Ο Κρόιφ δεν γνώρισε ποτέ την απόλυτη δόξα

Παρά τις τρεις Χρυσές Μπάλες και τις αμέτρητες διακρίσεις, ο Γιόχαν Κρόιφ δεν κατάφερε ποτέ να στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής.

Έκανε ντεμπούτο με την Ολλανδία στα 19 του, όμως χρειάστηκε να περιμένει μέχρι το 1974 για να αγωνιστεί στο πρώτο του Μουντιάλ. Έφτασε ως τον τελικό απέναντι στη Δυτική Γερμανία, αλλά δεν κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο, ενώ το 1978 δεν ταξίδεψε στην Αργεντινή εξαιτίας προσωπικών λόγων.

Ο Ρονάλντο σήκωσε το τρόπαιο χωρίς να παίξει

Το 1994, ο Ρονάλντο Ναζάριο ήταν μόλις 17 ετών όταν πανηγύρισε την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη Βραζιλία, χωρίς όμως να αγωνιστεί ούτε λεπτό.

Η πραγματική του αποθέωση ήρθε οκτώ χρόνια αργότερα, όταν επέστρεψε από σοβαρούς τραυματισμούς και με οκτώ γκολ οδήγησε τη Βραζιλία στην κορυφή του κόσμου στο Μουντιάλ του 2002, πετυχαίνοντας μάλιστα και τα δύο γκολ στον τελικό απέναντι στη Γερμανία.

Η σειρά του Γιαμάλ

Στα 19 του, ο Λαμίν Γιαμάλ έχει ήδη κατακτήσει την Ευρώπη και θεωρείται το μεγαλύτερο ταλέντο της γενιάς του. Αν καταφέρει να οδηγήσει την Ισπανία στην κορυφή του κόσμου το καλοκαίρι του 2026, δεν θα πρόκειται απλώς για ακόμη μία μεγάλη επιτυχία.

Θα είναι η στιγμή που θα περάσει οριστικά στη σφαίρα των θρύλων, δίπλα σε ονόματα που σημάδεψαν διαφορετικές εποχές.