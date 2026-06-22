Η αντίστροφη μέτρηση για το νέο κεφάλαιο του ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε, καθώς ο Αλέσιο Λίσι διευθέτησε τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας του με τον σύλλογο και έβαλε την υπογραφή του στο συμβόλαιό του.

Ο Ιταλός προπονητής δεσμεύτηκε με τον «Δικέφαλο» έως το καλοκαίρι του 2028 και αναλαμβάνει πλέον επίσημα τα ηνία της ομάδας, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας αγωνιστικής περιόδου μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Η πρώτη γνωριμία του 40χρονου τεχνικού με τους ποδοσφαιριστές θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα, στην εναρκτήρια προπόνηση της σεζόν που έχει προγραμματιστεί για τις 18:30 στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας. Εκεί θα αρχίσει και επίσημα η προετοιμασία των «ασπρόμαυρων» ενόψει των απαιτήσεων της νέας χρονιάς.

Στο ξεκίνημα της παρουσίας του στον πάγκο του ΠΑΟΚ, ο Λίσι θα έχει δίπλα του έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες του, ενώ τα υπόλοιπα μέλη του τεχνικού επιτελείου αναμένεται να αφιχθούν στη Θεσσαλονίκη μέσα στις επόμενες ημέρες. Στόχος είναι να ολοκληρωθεί άμεσα η συγκρότηση του νέου προπονητικού σχήματος, ώστε ο Ιταλός τεχνικός να δουλέψει με όλους τους συνεργάτες του από τα πρώτα στάδια της προετοιμασίας.