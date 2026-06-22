Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό δεν θα μπορούσε να είναι μια απλή παρουσίαση προπονητή. Ήταν μια στιγμή γεμάτη συναίσθημα, αναμνήσεις και προσδοκίες για το μέλλον. Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής του στο Platinum Lounge του T-Center, ο Σέρβος τεχνικός γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους των «πρασίνων», οι οποίοι περίμεναν χρόνια να τον δουν ξανά να επιστρέφει στο σπίτι του.

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον πολυνίκη προπονητή να μην κρύβουν τη συγκίνησή τους. Η θερμή αγκαλιά που αντάλλαξαν με το τέλος της εκδήλωσης αποτύπωσε με τον καλύτερο τρόπο τη σχέση αμοιβαίας εκτίμησης που έχουν χτίσει οι δύο άνδρες, αλλά και τη διάθεση να οδηγήσουν μαζί τον Παναθηναϊκό σε μια νέα εποχή.

Ο Ομπράντοβιτς, εμφανώς χαρούμενος για την επιστροφή του στην Αθήνα, μίλησε για τα συναισθήματά του και έστειλε το μήνυμα της σκληρής δουλειάς, τονίζοντας πως η επιτυχία έρχεται μόνο μέσα από καθημερινή προσπάθεια και απόλυτη αφοσίωση στον κοινό στόχο. Παράλληλα, κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις με μια αυθόρμητη στιγμή που προκάλεσε ενθουσιασμό στο κοινό.

Απευθυνόμενος στον Φραγκίσκο Αλβέρτη, έναν από τους ανθρώπους-σύμβολα του συλλόγου, είπε στα ελληνικά: «Κύριε Αλβέρτη, είσαι έτοιμος;». Η φράση αυτή ήταν αρκετή για να ξεσηκώσει το ακροατήριο, το οποίο τον χειροκρότησε θερμά, αναγνωρίζοντας για ακόμη μία φορά τον ιδιαίτερο δεσμό που διατηρεί με τον σύλλογο και τον κόσμο του.

Το πιο δυνατό μήνυμα, ωστόσο, ήρθε προς το τέλος της παρουσίασης. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να κατακτήσει το δέκατο ευρωπαϊκό τρόπαιο της προπονητικής του καριέρας, ο «Ζοτς» έστρεψε αμέσως τη συζήτηση στον Παναθηναϊκό και στον μεγάλο στόχο της ομάδας.

«Θα είναι πολύ καλό αν ο Παναθηναϊκός πάρει το όγδοο τρόπαιο. Αυτό θα είναι πολύ ωραίο», ανέφερε, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους παρευρισκόμενους, που είδαν στο πρόσωπό του τον άνθρωπο που μπορεί να οδηγήσει ξανά το «τριφύλλι» στην κορυφή της Ευρώπης.

Μέσα στο ζεστό και οικογενειακό κλίμα της εκδήλωσης δεν έλειψαν και οι στιγμές χιούμορ. Ο Ομπράντοβιτς ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο επειδή ξέχασε τα γενέθλιά του, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν χαμόγελα και πειράγματα, επιβεβαιώνοντας το εξαιρετικό κλίμα που επικρατεί ανάμεσά τους.

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν συνοδεύτηκε από μεγάλες υποσχέσεις ή βαρύγδουπες δηλώσεις. Συνοδεύτηκε όμως από κάτι ίσως σημαντικότερο: την αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός ξαναβρίσκει έναν από τους ανθρώπους που σημάδεψαν την πιο λαμπρή περίοδο της ιστορίας του και φιλοδοξεί να χτίσει ξανά πάνω στις ίδιες αρχές που τον οδήγησαν στην κορυφή.