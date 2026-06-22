Έτοιμα τα μεταγραφικά

Τρέλα στον Παναθηναϊκό για τον Ομπράντοβιτς, ο οποίος έχει ξεκάθαρο το πλάνο για τις μεταγραφές. Ο Σέρβος προπονητής ξέρει πάρα πολύ καλά τι χρειάζεται η ομάδα, ποιες είναι οι διορθωτικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν και γι’ αυτό ο Γιαννακόπουλος θα κάνει και αύξηση του μπάτζετ. Οι δυο τους έχουν συζητήσει τα μεταγραφικά και οι πράσινοι δεν πρόκειται να μπλέξουν σε μεταγραφικά σίριαλ. Ξέρουν ποιους θέλουν και όταν έρθει η ώρα θα κάνουν τις προτάσεις τους και θα τους αποκτήσουν χωρίς πολλά-πολλά.

Τα δύο υπερόπλα του Ομπράντοβιτς

Πολλά θα γραφούν και θα ειπωθούν για το ρόστερ του Παναθηναϊκού μετά την επιστροφή του Ομπράντοβιτς. Και επειδή κάποιοι παίκτες πουλάνε περισσότερο, θα υπάρξουν και οι σχετικές φήμες. Τα πράγματα όμως είναι ξεκάθαρα και ειδικά σε ό,τι αφορά τους Ναν και Χέιζ-Ντέιβις. Πρόκειται για τα δύο υπερόπλα των πράσινων, είναι οι δύο παίκτες που ο Ομπράντοβιτς μπορεί να απογειώσει και να τους κάνει να δείξουν τον καλύτερό τους εαυτό. Για τον Ναν έχει πει πως είναι ο καλύτερος παίκτης της Euroleague ενώ ο Χέιζ-Ντέιβις είναι παίκτης που ο Σέρβος θα λατρέψει καθώς μπορεί να κάνει πάρα πολλές δουλειές στο παρκέ.

Ευτυχισμένος Γιαννακόπουλος

Στα καλύτερά του είναι ο Γιαννακόπουλος τις τελευταίες μέρες, καθώς το να επιστρέψει ο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό ήταν κάτι σαν… ιερή υποχρέωση. Ο διοικητικός ηγέτης των πράσινων ήθελε πάρα πολύ να συνεργαστεί με τον Σέρβο προπονητή, όχι μόνο επειδή είναι ο πιο επιτυχημένος στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ ή επειδή τον λατρεύει ο κόσμος, αλλά και επειδή το ένιωθε σαν υποχρέωση απέναντι στους αείμνηστους Παύλο και Θανάση. Μπορεί η σχέση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ με τον Ζοτς να διαταράχθηκε το 2012, υπάρχουν κάποιοι δεσμοί όμως που δεν κόβονται. Και αυτός του Ομπράντοβιτς με την οικογένεια Γιαννακόπουλου και τον Παναθηναϊκό είναι τέτοιος.

Σίγουροι για Ντε Φράι

Ενδιαφέρον για τον Ντε Φράι εξέφρασε η Μπενφίκα αλλά στον Παναθηναϊκό δεν ανησυχούν και νιώθουν σίγουροι για τη μεταγραφή. Η πρότασή τους καλύπτει τον Ολλανδό αμυντικό στο οικονομικό κομμάτι ενώ του αρέσει πολύ και το πλάνο που του έχουν παρουσιάσει. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στην Ιταλία είναι σίγουροι πως η επόμενη ομάδα του Ντε Φράι θα είναι ο Παναθηναϊκός, αυτό είπε στους ανθρώπους της Ίντερ, η οποία ήθελε να του ανανεώσει το συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο. Εντός της εβδομάδας όμως ο Ολλανδός θα είναι παίκτης των πράσινων και επισήμως.

Αρέσει αλλά δύσκολο

Για τον Ντμίτρι Μπαρίνοφ και την ΑΕΚ γράφουν στη Ρωσία και όντως πρόκειται για παίκτη που αρέσει πολύ. Ο Μάρκο Νίκολιτς ξέρει πάρα πολύ καλά τον Ρώσο χαφ που ήταν στη Λοκομοτίβ Μόσχας και από τον περασμένο Ιανουάριο ανήκει στην ΤΣΣΚΑ, η περίπτωσή του όμως δεν είναι εύκολη. Η ΤΣΣΚΑ τον απέκτησε πριν λίγους μήνες, δεν θα είναι και τόσο απλό να πειστεί να τον πουλήσει αμέσως, η Ένωση πάντως θα την κάνει την προσπάθειά της. Ακόμη κι αν δεν είναι αυτός ο χαφ που θα αποκτηθεί πάντως, ο πήχης θα παραμείνει ψηλά. Ο Ριμπάλτα μιλάει με παίκτες που είναι έτοιμοι για να μπουν στην 11άδα και ο Ηλιόπουλος έχει ανάψει το πράσινο φως για να δοθούν όσα λεφτά χρειαστούν.