Με τους τελικούς του NBA να ολοκληρώνονται με τους Νιου Γιορκ Νικς να στέφονται πρωταθλητές, τα μεταγραφικά έρχονται σε πρώτο πλάνο και ένα από τα αστέρια που ενδέχεται να αλλάξουν ομάδα είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, για τον οποίο οι Μπόστον Σέλτικς έκαναν πρόταση στους Μιλγουόκι Μπακς.

Η σεζόν έλαβε τέλος στο NBA μετά το 4-1 των Νικς επί των Σπερς και από εδώ και πέρα αντί για αγώνες θα γίνονται μεταγραφές, με το μέλλον του Greek Freak να είναι ένα από τα θέματα συζήτησης από το περσινό καλοκαίρι.

Ο Αντετοκούνμπο παρέμεινε, τελικά, στους Μπακς αλλά η σεζόν δεν ήταν καλή ούτε σε ατομικό ούτε σε ομαδικό επίπεδο, με τα σενάρια για αποχώρησή του να συνεχίζονται, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος πρόσφατα ευχήθηκε να παραμείνει στο Μιλγουόκι για αρκετά χρόνια ακόμη.

Όπως αναφέρει ο Μπιλ Σίμονς του «The Ringer», οι Μπόστον Σέλτικς έκαναν πρόταση στους Μπακς για την απόκτηση του Αντετοκούνμπο, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές προς το παρόν οι λεπτομέρειες.

Πλην των Σέλτικς, για την απόκτηση του Έλληνα σταρ ενδιαφέρονται και οι Μαϊάμι Χιτ, Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και Μινεσότα Τίμπεργουλβς, με το καλοκαίρι να προμηνύεται πολύ καυτό στο NBA.