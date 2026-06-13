Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού κατέκλυσαν τις εξέδρες του Telecom Center Athens για την προβολή του 5ου τελικού της Stoiximan Basket League με τον Ολυμπιακό.

Οι δύο ομάδες έχουν από δύο νίκες και όποια πάρει την τρίτη στο ΣΕΦ θα στεφθεί πρωταθλήτρια Ελλάδας, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας καθώς το γήπεδο είναι γεμάτο με οπαδούς τους.

Γεμάτο όμως είναι και το γήπεδο των «πράσινων», καθώς η ΚΑΕ αποφάσισε να προβάλει τον 5ο τελικό και οι οπαδοί ανταποκρίθηκαν σε αυτή την πρωτοβουλία και έκαναν sold out, όπως ανέφερε και η σχετική ανάρτηση στα social media.

Μπορεί, επομένως, να μη γίνεται αγώνας στο Telecom Center Athens, η ατμόσφαιρα όμως είναι σαν να γίνεται εκεί ο 5ος τελικός, με 19.000 φίλος των «πράσινων» να δημιουργούν όμορφη ατμόσφαιρα.