Με story που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε τις επιλογές των διαιτητών για τον 5ο τελικό της Stoiximan Basket League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

Η αναμέτρηση στο ΣΕΦ θα κρίνει το φετινό πρωτάθλημα και η διαιτητική τριάδα που ορίστηκε αποτελείται από Τσαρούχα, Τηγάνη και Καρπάνο, με τον ιδιοκτήτη της πράσινης ΚΑΕ να κάνει το σχόλιό του μέσω των social media.

«Δεν θα πάρω θέση ούτε τίποτα. Το μόνο που θα πω είναι: Όταν ρε παιδάκι μου μια ομάδα έχει τόσα πολλά έντονα παράπονα, έχει φτάσει μία τόσο ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, θεωρητικά σέβεσαι και τις δύο πλευρές και δεν πας να ανατινάξεις κάτι. Αυτό θα έκανε κάποιος που υποτίθεται θέλει το καλό του μπάσκετ.

Βέβαια, για να είμαι και δίκαιος πάντα υπάρχει και το σενάριο να επέλεξε και να σου λέει για εμένα είναι η καλύτερη. Αν έκανε κάποια λάθη ή αν δεν έκανε δεν ξέρω. Εδώ είναι η ευκαιρία, ορίστε να, ξανάδείτε ότι όντως είναι η καλύτερη. Να παίξει και να σφυρίξει απόλυτα δίκαια. Μακάρι να είναι αυτή η περίπτωση. Εγώ αυτό πιστεύω πάντως», ανέφερε ο Γιαννακόπουλος σε story που ανέβασε στο Instagram.