Εκατοντάδες οπαδοί του Ολυμπιακού συγκεντρώθηκαν από το ξενοδοχείο στο οποίο είχε καταλύσει η αποστολή της ομάδας και αποθέωσαν τους πάντες πριν τον 5ο τελικό της Stoiximan Basket League με τον Παναθηναϊκό.

Οι «ερυθρόλευκοι» στέφθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης φέτος για 4η φορά κατακτώντας το τρόπαιο στο Telecom Center Athens και τώρα θέλουν να πάρουν και το πρωτάθλημα, αγωνιζόμενοι στην έδρα τους πλέον.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε την ευκαιρία να κατακτήσει τον τίτλο στην έδρα του αντιπάλου της πριν τρεις μέρες (10/6), τελικά όμως ηττήθηκε έπειτα από δύο παρατάσεις και όλα θα κριθούν στο ΣΕΦ, το οποίο φυσικά θα είναι κατάμεστο.

Παρ’ όλα αυτά, οι οπαδοί του Ολυμπιακού, κατά εκατοντάδες, πήγαν και στο ξενοδοχείο στο οποίο είχε καταλύσει η αποστολή και αποθέωσαν τους πάντες πριν την αναχώρηση για το γήπεδο, με τον Μπαρτζώκα και τους παίκτες του να απολαμβάνουν το όλο σκηνικό.