Μπορεί το μέλλον του Ραζβάν Λουτσέσκου να είναι το βασικό θέμα συζήτησης για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, στην ΠΑΕ πάντως ασχολούνται και με άλλα πολύ σημαντικά θέματα, όπως είναι αυτά της Νέας Τούμπας και του νέου προπονητικού κέντρου.

Όπως αναφέρει η ενημέρωση των «ασπρόμαυρων», σε ό,τι αφορά το προπονητικό κέντρο ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε ο φάκελος στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ενώ μέσα στο καλοκαίρι θα κατατεθεί η αίτηση για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Στόχος των ανθρώπων του ΠΑΟΚ είναι οι εργασίες για την κατασκευή του νέου προπονητικού κέντρου να ξεκινήσουν μέχρι τον Δεκέμβριο και υπάρχει πίστη πως όλα θα πάνε καλά και δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις.

Σε ό,τι αφορά το νέο γήπεδο, τη Νέα Τούμπα, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ πραγματοποιούν συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς για να εκδοθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις, ενώ συνεχίζονται οι μελέτες σύμφωνα με τον σχεδιασμό και μέχρι το τέλος Ιουλίου οι μελετητικές εταιρείες θα παρουσιάσουν την πρόοδο που έχει γίνει στο θέμα.