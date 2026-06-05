Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε αισθητά πιο ανταγωνιστικός σε σχέση με προηγούμενες εμφανίσεις του, κοίταξε στα ίσια τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ και έφτασε μια ανάσα από το break, ωστόσο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή και γνώρισε την ήττα με 82-76 στον πρώτο τελικό της σειράς στη Basket League. Για μεγάλο μέρος της αναμέτρησης δυσκολεύτηκε να βρει επιθετικό ρυθμό, με αποτέλεσμα να βρεθεί ακόμη και στο -17 (54-37) στα μέσα της τρίτης περιόδου. Από εκείνο το σημείο και μετά ανέβασε κατακόρυφα την έντασή του, έτρεξε ένα εντυπωσιακό σερί, πέρασε μπροστά στο σκορ και έβαλε σοβαρή υποψηφιότητα για το διπλό. Στα κρίσιμα λεπτά, όμως, δεν πήρε τις σωστές αποφάσεις στην επίθεση και τελικά έφυγε ηττημένος. Στο «πράσινο» στρατόπεδο υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες για τη διαιτησία και ειδικότερα για τον τρόπο με τον οποίο αξιολογήθηκαν οι επαφές στις δύο πλευρές του παρκέ. Καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα έπαιξε η μεγάλη διαφορά στα ριμπάουντ (47-23), με τον Παναθηναϊκό να χάνει κατά κράτος τη μάχη κοντά στα καλάθια. Μέρος της προπόνησης της Πέμπτης ακολούθησαν οι Σλούκας και Ρογκαβόπουλος, με την παρουσία τους να παραμένει ανοιχτή μέχρι την τελευταία στιγμή.

Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου, επικρατώντας με 82-76 του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, σε μια αναμέτρηση που εξελίχθηκε πολύ πιο δύσκολα απ’ όσο έδειχνε η εικόνα της στο μεγαλύτερο διάστημά της. Οι «ερυθρόλευκοι» εκμεταλλεύτηκαν την αστοχία και την επιθετική δυσλειτουργία των φιλοξενούμενων, χτίζοντας διαφορά 17 πόντων στα μέσα της τρίτης περιόδου και δείχνοντας να έχουν τον απόλυτο έλεγχο.

Η συνέχεια, ωστόσο, δεν ήταν ανάλογη. Τα λάθη αυξήθηκαν, η αμυντική συγκέντρωση μειώθηκε και ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιστρέψει από το -17, φτάνοντας μάλιστα να περάσει μπροστά στο σκορ. Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρήκε τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία και διαχειρίστηκε αποτελεσματικά την πίεση, εξασφαλίζοντας το 1-0 στη σειρά. Παράλληλα, διεύρυνε το εντυπωσιακό αήττητο σερί του στη Stoiximan GBL, το οποίο πλέον αριθμεί 29 συνεχόμενες νίκες. Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Ντόρσεϊ, ενώ εκτός δράσης συνεχίζουν οι Έβανς και Φαλ. Στον πρώτο τελικό έμειναν εκτός εξάδας ξένων οι Ντιλικίνα και Χολ, ενώ εκτός οκτάδας βρέθηκε ο Μόρις.