Σε φυλάκιση 2,5 ετών για την εμπλοκή του σε υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού καταδικάστηκε ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν.

Τον περασμένο Δεκέμβριο ο πρόεδρος της τουρκικής ομάδας είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών, αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό πρόβλημά του με τον νόμο, καθώς ήταν κατηγορούμενος και για προτροπή σε παράνομο στοιχηματισμό.

Ο Σαράν κατηγορήθηκε ότι διαφήμιζε παράνομες στοιχηματικές εταιρείες μέσω μεταδόσεων ποδοσφαιρικών αγώνων στο δίκτυο S Sport και καταδικάστηκε τελικά σε φυλάκιση 2,5 ετών, με την απόφαση να μην είναι τελεσίδικη.

«Ασχολούμαστε με τις αθλητικές μεταδόσεις, εντός και εκτός Τουρκίας, δεν εμπλεκόμαστε με προώθηση παράνομου στοιχηματισμού. Μας είναι αδύνατον να παρέμβουμε σε αυτά που αναγράφουν οι διαφημιστικές πινακίδες», ανέφερε στην κατάθεσή του ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα κάνει έφεση.

Όπως και να έχει, πάντως, τα προβλήματά του με τον νόμο φέρνουν και την αποχώρησή του από τον σύλλογο, καθώς το προσεχές Σαββατοκύριακο θα γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου προέδρου.