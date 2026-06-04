Σε ακρόαση κάλεσε την ΚΑΕ ΠΑΟΚ η ΔΕΑΒ για όσα αναφέρονται στην έκθεση για τον δεύτερο ημιτελικό της Stoiximan Basket League με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό.

Η φετινή σεζόν έλαβε τέλος για τον «δικέφαλο του βορρά» στους ημιτελικούς του πρωταθλήματος καθώς αποκλείστηκε με 2-0 από τους «πράσινους», το τελευταίο παιχνίδι όμως της σειράς μπορεί να επιφέρει τιμωρία για τη νέα σεζόν.

Συγκεκριμένα, στην έκθεση για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στην PAOK Sports Arena γίνεται λόγος για βία, απειλές και λεκτικούς προπηλακισμούς προς αθλητές και συνοδούς των «πράσινων» καθώς επίσης και για βίαιες απωθήσεις με γροθιές και κλωτσιές από οπαδούς του ΠΑΟΚ στην προστατευτική φυσούνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ αναφέρει τα εξής…

«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Καλεί σε ακρόαση, στις 09/06/2026, την KAE ΠΑΟΚ, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας, που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα μετά τη λήξη του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΟΚ – ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, στις 30/05/2026, στο “PAOK SPORTS ARENA” της Θεσσαλονίκης, για τα Playoffs του πρωταθλήματος της Basket League, περιόδου 2025/2026 και αφορά ειδικότερα σε βία, απειλές και λεκτικούς προπηλακισμούς προς τους αθλητές και συνοδούς της φιλοξενούμενης ΚΑΕ, καθώς και επανειλημμένες βίαιες απωθήσεις με γροθιές και κλωτσιές εκ μέρους φιλάθλων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, εντός της προστατευτικής φυσούνας του γηπέδου, από την οποία περνούσαν οι φιλοξενούμενοι κατά την αποχώρησή τους προς τα αποδυτήρια.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».