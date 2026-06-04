Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ απουσίασε από το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στους τελικούς της Stoiximan Basket League και είναι αμφίβολη η συμμετοχή του και στο δεύτερο.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 1-0 επικρατώντας με 82-76 και η σειρά μεταφέρεται τώρα στο Telecom Center Athens, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην ξέρει αν θα έχει ή όχι στη διάθεσή του τον διεθνή Έλληνα γκαρντ.

Ο Ντόρσεϊ έκανε ξανά θεραπεία την Πέμπτη (4/6) για την τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί και στον Ολυμπιακό θα περιμένουν μέχρι και την τελευταία στιγμή για να δουν αν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί ή θα απουσιάσει και από τον δεύτερο τελικό.