Καλύφθηκε πλήρως και η τελευταία Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ύψους 17,5 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Η ΑΜΚ είχε προκηρυχθεί στις 15 Δεκεμβρίου και καλύφθηκε πλήρως από τον Γιάννη Αλαφούζο, όπως είχε γίνει και με την αμέσως προηγούμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους 26,2 εκατ. ευρώ, τον Δεκέμβριο του 2024.

Η ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. αναφέρει τα εξής…

«Καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο Π.Α.Ο. ΠΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 000330401000.

Την 02/06/2026 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6068483, το από 10/03/2026 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο: Π.Α.Ο. ΠΑΕ και με αριθμό ΓΕΜΗ 000330401000, με το οποίο πιστοποιήθηκε η ολική καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 17.500.000,20 ευρώ, που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15/12/2025».