Ο Χρήστος Τζόλης πραγματοποίησε μια ονειρική σεζόν με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές στην πορεία της ομάδας προς την κορυφή του βελγικού ποδοσφαίρου. Οι εντυπωσιακές του επιδόσεις όχι μόνο συνέβαλαν καθοριστικά στην κατάκτηση του τίτλου, αλλά εκτόξευσαν και τη χρηματιστηριακή του αξία σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί ποτέ ξανά για ποδοσφαιριστή του βελγικού πρωταθλήματος.

Ο 24χρονος διεθνής εξτρέμ ολοκλήρωσε τη χρονιά με εντυπωσιακούς αριθμούς, καταγράφοντας 22 γκολ και 29 ασίστ σε 52 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις. Η συνέπειά του στο υψηλότερο επίπεδο και η επιρροή του στο παιχνίδι της Κλαμπ Μπριζ τον ανέδειξαν σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες της λίγκας.

Η αγωνιστική του εκτόξευση αποτυπώθηκε και στην αξία του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Μέσα σε λίγες ημέρες, η αποτίμησή του αυξήθηκε από τα 30 στα 40 εκατομμύρια ευρώ, επίδοση που αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για το βελγικό πρωτάθλημα. Η σύγκριση με το ξεκίνημα της επαγγελματικής του πορείας είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή, καθώς το 2020, όταν αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ, η αξία του υπολογιζόταν στις 400.000 ευρώ. Μέσα σε μια πενταετία, η άνοδος αγγίζει τα 39,6 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας την εντυπωσιακή πρόοδο της καριέρας του.

Η νέα αποτίμηση τον φέρνει πλέον πάνω από τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στη σχετική λίστα των Ελλήνων ποδοσφαιριστών, ενώ παράλληλα αποτελεί τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία που έχει καταγραφεί ποτέ για παίκτη που αγωνίζεται στο Βέλγιο.

Καθοριστικό ρόλο στην αναρρίχησή του έπαιξε η παρουσία του στα play-offs του πρωταθλήματος. Ο Τζόλης εξελίχθηκε σε ηγετική μορφή για την Κλαμπ Μπριζ, συμμετέχοντας σε 18 γκολ είτε ως σκόρερ είτε ως δημιουργός σε μόλις δέκα αναμετρήσεις απέναντι στους ισχυρότερους αντιπάλους της χώρας.

Σύμφωνα με τον Area Manager Βελγίου του Transfermarkt, Μπαρτ Τάμσουν, ο Έλληνας άσος ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε περισσότερο στην τελική ευθεία της σεζόν, ανεβάζοντας παράλληλα και το επίπεδο απόδοσης αρκετών συμπαικτών του.

Οι εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες από συλλόγους του κορυφαίου επιπέδου. Το όνομά του έχει συνδεθεί με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ ενδιαφέρον είχε εκδηλώσει και η Κρίσταλ Πάλας. Ωστόσο, ο ίδιος έχει αφήσει να εννοηθεί πως το ενδεχόμενο μετακίνησης στο λονδρέζικο κλαμπ δεν βρίσκεται πλέον στα πλάνα του.

Με συμβόλαιο που έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2029, η Κλαμπ Μπριζ βρίσκεται πλέον σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση. Οποιαδήποτε ομάδα θελήσει να τον αποκτήσει θα χρειαστεί να καταβάλει ένα ποσό που αναμένεται να ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ, με μια τέτοια μεταγραφή να έχει σοβαρές πιθανότητες να αποτελέσει τη μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία του συλλόγου.