Οι Νικς ξεκίνησαν ιδανικά τη σειρά των τελικών του NBA, περνώντας νικηφόρα από το Σαν Αντόνιο με 105-95 απέναντι στους Σπερς στο πρώτο παιχνίδι της σειράς.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης έδειξε χαρακτήρα στα κρίσιμα τελευταία λεπτά, πραγματοποιώντας εντυπωσιακό επιμέρους σκορ όταν το παιχνίδι βρισκόταν στην κόψη του ξυραφιού. Από το 95-94, οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν σερί μέχρι το τελικό 105-95, εξασφαλίζοντας το break και το προβάδισμα στους τελικούς.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους και ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο στις καθοριστικές επιθέσεις της ομάδας του στο φινάλε. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Καρλ-Άντονι Τάουνς με 18 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ ο Ο Τζι Ανουνόμπι πρόσθεσε 17 πόντους.

Στην αντίπερα όχθη, οι Σπερς είχαν ως πρώτο σκόρερ τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα με 26 πόντους και 12 ριμπάουντ, όμως η αμυντική προσέγγιση των Νικς τον δυσκόλεψε σημαντικά, περιορίζοντας την αποτελεσματικότητά του στα σουτ εντός παιδιάς. Ο Στεφόν Καστλ σημείωσε 17 πόντους και μάζεψε 8 ριμπάουντ, ενώ οι Χάρπερ και Σαμπέιν πρόσθεσαν από 16 πόντους.

Η εξαιρετική πορεία των Νικς συνεχίζεται, καθώς έχουν πλέον φτάσει τις 12 διαδοχικές νίκες στα playoffs. Παράλληλα, προκρίθηκαν στους τελικούς έχοντας αποκλείσει με «σκούπα» τόσο τους Σίξερς όσο και τους Καβαλίερς, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκονται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.