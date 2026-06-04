Η φάση του φάουλ του Κέντρικ Ναν στον Εβάν Φουρνιέ αποτέλεσε το βασικό θέμα συζήτησης μετά το πρώτο παιχνίδι της σειράς των τελικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού υπήρξαν έντονες αντιδράσεις για την απόφαση των διαιτητών, με τις διαμαρτυρίες να οδηγούν ακόμη και σε τεχνική ποινή προς τον «πράσινο» πάγκο. Η συγκεκριμένη φάση συνέχισε να προκαλεί συζητήσεις και μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός τοποθετήθηκε μέσω των επίσημων λογαριασμών του στα social media. Οι «ερυθρόλευκοι» δημοσίευσαν βίντεο της επίμαχης φάσης από διαφορετική γωνία λήψης, παρουσιάζοντας τη δική τους οπτική για το περιστατικό ανάμεσα στον Ναν και τον Φουρνιέ.

«Δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο…», ανέφερε χαρακτηριστικά η λεζάντα της ανάρτησης της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο X.