Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να κατακτήσει τον 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του και οι οπαδοί του καταφθάνουν από νωρίς στο Telecom Center Athens για τον τελικό της Euroleague με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι «ερυθρόλευκοι»… κατάπιαν τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό και έδειξαν ότι είναι σε τρομερή κατάσταση, έχοντας και την εντυπωσιακή συμπαράσταση των οπαδών του που κατέκλυσαν τις εξέδρες.

Το ίδιο, φυσικά, θα γίνει και απόψε (24/5, 21:00) καθώς οι φίλοι του Ολυμπιακού ανυπομονούν για τον μεγάλο τελικό, ανυπομονούν να δουν την ομάδα τους να στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης στην έδρα του Παναθηναϊκού και το δείχνουν με το να πάνε από πολύ νωρίς εκεί.

Οι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού συγκεντρώθηκαν στο Καραϊσκάκη στις 17:00 και ξεκίνησαν τη μηχανοκίνητη πορεία, ενώ γεμάτοι ήταν και οι συρμοί του ΗΣΑΠ που ανέβαιναν προς το Telecom Center Athens, το οποίο θα είναι ξανά βαμμένο στα κόκκινα.