Οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης, οι οποίοι είναι ελάχιστοι, αναχώρησαν από το Καλλιμάρμαρο με κατεύθυνση το Telecom Center Athens, όπου θα διεξαχθεί ο τελικός της Euroleague με τον Ολυμπιακό.

Η ισπανική ομάδα παραδοσιακά δεν μεταφέρει στο μπάσκετ πολλούς οπαδούς εκτός έδρας και το ίδιο συνέβη και τώρα, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για Final Four. Η Ρεάλ ήταν η ομάδα με τους λιγότερους οπαδούς από τις τέσσερις ομάδες που πήραν μέρος σε αυτό και αυτό δεν θα αλλάξει για τον τελικό.

Οι φίλοι των Μαδριλένων είχαν συγκεντρωθεί στο Καλλιμάρμαρο και από εκεί, αφού έγινε ο πρώτος έλεγχος από την αστυνομία, αναχώρησαν λίγο πριν τις 17:00 για το Telecom Center Athens, όπου στις 21:00 θα αρχίσει ο τελικός με τον Ολυμπιακό.

Οι Ισπανοί ήταν φυσικά ενθουσιώδεις, έδειχναν ότι απολάμβαναν την παρουσία τους στην Αθήνα και από εκεί και πέρα θα απολαύσουν και αυτοί την ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσουν οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων» στο γήπεδο.