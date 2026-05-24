Με ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ τονίζει πως η είσοδος στο Telecom Center Athens για τον τελικό της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης θα επιτρέπεται μόνο σε όσους έχουν έγκυρο εισιτήριο και δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Στον ημιτελικό των «ερυθρόλευκων» με τη Φενέρμπαχτσε, την Παρασκευή (22/5), δεν πήγαν όλα καλά σε ό,τι αφορά την είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο, με αποτέλεσμα να ειπωθούν και να γραφούν πολλά στη συνέχεια. Κανείς, επομένως, δεν θέλει ούτε να σκέφτεται το ενδεχόμενο να υπάρξουν εκ νέου προβλήματα στον τελικό και η Ελληνική Αστυνομία σε ανακοίνωσή της αναφέρει τα εξής…

«Ενόψει του σημερινού τελικού του Final Four, ενημερώνουμε τους φιλάθλους ότι κατά την είσοδο στο γήπεδο θα πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι ασφαλείας.

Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους κατέχουν έγκυρο εισιτήριο και ισχύον αποδεικτικό δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπίας, τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει να αντιστοιχούν στα στοιχεία του κατόχου του εισιτηρίου.

Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνουν ανεκτές τυχόν προσπάθειες παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί στην παράκαμψη των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου.

Υπενθυμίζεται ότι σε περιπτώσεις αθέμιτης συνεργασίας ή συνεννόησης με άτομα που είναι υπεύθυνα για τους ελέγχους στις εισόδους, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

Παρακαλούμε η προσέλευση των φιλάθλων να γίνεται εγκαίρως και να συνεργάζονται με το προσωπικό ασφαλείας και τους αρμόδιους ελεγκτές, ώστε η είσοδος να πραγματοποιηθεί ομαλά και με ασφάλεια για όλους».