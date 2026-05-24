Το Ιράν έλαβε ειδική άδεια από τη FIFA να μεταφέρει την προπονητική του βάση από το Τούσον της Αριζόνα στην Τιχουάνα του Μεξικού, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ιρανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μεχντί Τατζ.

«Όλες οι βάσεις των ομάδων για τις χώρες που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο πρέπει να εγκριθούν από τη FIFA. Ευτυχώς, μετά τα αιτήματα που υποβάλαμε για αλλαγή της βάσης της ομάδας από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Μεξικό εγκρίθηκε», δήλωσε ο Τατζ.

🎥 رئیس فدراسیون فوتبال: کمپ تیم ملی به مکزیک منتقل شد. با این اتفاق مشکلات روادید حل می‌شود. pic.twitter.com/6HEe8xakxy — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) May 23, 2026

Παράλληλα, ανέφερε ότι η μεταφορά της προπονητικής βάσης θα επιλύσει πιθανά ζητήματα βίζας, καθώς η ομάδα θα εισέλθει στις ΗΠΑ μέσω Μεξικού