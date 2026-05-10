Οι παίκτες της ΑΕΚ έστησαν το δικό τους πάρτι στα αποδυτήρια της Allwyn Arena για την κατάκτηση του πρωταθλήματος ενώ στη Νέα Φιλαδέλφεια επικρατεί ένας χαμός από τους οπαδούς.

Όταν άρχιζε η φετινή σεζόν ήταν ελάχιστοι αυτοί που πίστευαν ότι η Ένωση θα μπορούσε να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Με νέο προπονητή, ο οποίος παρέλαβε μια ομάδα που είχε κλείσει πολύ άσχημα την περσινή αγωνιστική περίοδο, οι προβλέψεις δεν ήταν υπέρ των «κιτρινόμαυρων».

Κατά τη διάρκεια της σεζόν όμως, παιχνίδι με παιχνίδι, στη Νέα Φιλαδέλφεια το πίστευαν όλο και περισσότερο ότι μπορούσαν να διαψεύσουν τους πάντες και το έκαναν με εμφατικό τρόπο, καθώς στέφθηκαν πρωταθλητές δύο αγωνιστικές πριν το τέλος των play off, έχοντας αφήσει στο -8 τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.

Όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, επομένως, οι παίκτες της ΑΕΚ ξέσπασαν μετά το τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό και αφού πρώτα πανηγύρισαν με τον προπονητή τους, τον Μάριο Ηλιόπουλο, τον Χαβιέρ Ριμπάλτα και τους οπαδούς έφυγαν για τα αποδυτήρια, όπου έστησαν το δικό τους πάρτι.

Την ίδια ώρα, οι οπαδοί του «δικέφαλου αετού» έκοψαν τα δίχτυα από τις δύο εστίες της Allwyn Arena, αποθέωσαν τους πάντες και έχουν ήδη… κηρύξει την έναρξη στο δικό τους πάρτι, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι τα ξημερώματα, με τη Νέα Φιλαδέλφεια να… φλέγεται για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ.