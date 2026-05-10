Η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα μετά τη νίκη με 2-1 επί του Παναθηναϊκού, με βάση τον κανονισμό όμως κινδυνεύει να τιμωρηθεί η έδρα της καθώς οπαδός πέταξε μπουκάλι την ώρα που οι φιλοξενούμενοι πανηγύριζαν το 0-1.

Η Ένωση έμεινε πίσω στο σκορ στο 63ο λεπτό από το γκολ του Τεττέη και την ώρα που οι «πράσινοι» πανηγύριζαν, από την εξέδρα πέταξαν ένα μπουκάλι που έπεσε δίπλα στον Αντίνο.

Μπορεί να μην τραυματίστηκε κάποιος παίκτης, το γεγονός και μόνο ότι έπεσε μπουκάλι στον αγωνιστικό χώρο όμως σημαίνει ότι θα υπάρξει τιμωρία και με βάση τον κανονισμό είναι πολύ πιθανό να πρέπει να γίνει ένα παιχνίδι κεκλεισμένων των θυρών.

Αν όντως αυτή είναι η τιμωρία, τότε η ΑΕΚ θα υποδεχθεί χωρίς κόσμο τον Ολυμπιακό για την τελευταία αγωνιστική των play off.