Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της καθώς με γκολ του Ζοάο Μάριο στο 93′ νίκησε με 2-1 τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε προηγηθεί, και πήγε στο +8 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος.

Το ντέρμπι άρχισε με τους φιλοξενούμενους να απειλούν στο 6′ με το σουτ του Παντελίδη που πήγε πάνω στον Στρακόσα, μετά τη σέντρα του Κυριακόπουλου που πέρασε από όλους, για να απαντήσουν οι γηπεδούχοι στο 7′ με την ευκαιρία του Κοϊτά που βρήκε χώρο και πλάσαρε αλλά ο Λαφόν απέκρουσε και παραχώρησε κόρνερ.

Ο ρυθμός ήταν πολύ καλός και οι «πράσινοι» έδειχναν μεγαλύτερη διάθεση να επιτεθούν σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια στα play off ενώ οι γηπεδούχοι, από την άλλη πλευρά, δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις για να γίνουν επικίνδυνοι αλλά υπήρχε νευρικότητα και αυτό είχε ως συνέπεια να κάνουν λάθος στην τελική πάσα.

Έτσι, τα λεπτά περνούσαν χωρίς να υπάρχει κάποια μεγάλη φάση, για να φτάσουμε στο 45′ και στο γκολ του Βάργκα μετά την εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, ο βοηθός όμως σήκωσε το σημαιάκι και η εξέταση της φάσης στο VAR επιβεβαίωσε ότι υπήρχε οφσάιντ, οπότε το 0-0 παρέμεινε.

Η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο, με τους «κιτρινόμαυρους» να είναι στην επίθεση αλλά να κάνει λάθη στην τελική επιλογή και να μην μπορεί να απειλήσει, ενώ οι «πράσινοι» αμύνονταν σωστά και έψαχναν τις αντεπιθέσεις. Και σε μια τέτοια έκαναν τη ζημιά.

Στο 63′ ο Παντελίδης έφυγε στην κόντρα, η μπάλα πήγε στον Τσέριν που με ωραίο σουτ την έστειλε στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Τεττέη με κεφαλιά έκανε το 0-1 παγώνοντας την Allwyn Arena. Ο Μάρκο Νίκολιτς αντέδρασε βγάζοντας τον Περέιρα για να βάλει τον Ζίνι και αυτός ήταν που έδωσε τη λύση στο 72′, όταν με σουτ, μετά τη σέντρα του Ρότα και την αδυναμία του Πάλμερ-Μπράουν να απομακρύνει, βρήκε δίχτυα για το 1-1.

Ο νεαρός επιθετικός θα μπορούσε να σκοράρει και στο 82′, μετά τη σέντρα του Πήλιου που πέρασε από όλη την άμυνα, αλλά με πλασέ από πλάγια θέση σημάδεψε το δοκάρι και στο 88′ οι Γιόβιτς, Ρότα και Μουκουντί δεν κατάφεραν να σκοράρουν από κοντά, καθώς η ΑΕΚ πίεζε για το γκολ που θα της έδινε το πρωτάθλημα.

Αυτό, τελικά, ήρθε στο 93′ με το πλασέ του Ζοάο Μάριο μετά την κεφαλιά-πάσα του Γιόβιτς, με τη Νέα Φιλαδέλφεια να… παίρνει φωτιά για το 2-1 και την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ΑΕΚ!

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν (85′ Ζοάο Μάριο), Πινέδα, Περέιρα (66′ Ζίνι), Κοϊτά (85′ Μάνταλος), Γιόβιτς (95′ Λιούμπισιτς), Βάργκα

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Καλάμπρια, Κοντούρης (73′ Σιώπης), Τσέριν, Αντίνο (79′ Γιάγκουσιτς), Παντελίδης (73′ Ζαρουρί), Ταμπόρδα (84′ Τζούρισιτς), Τεττέη (84′ Πάντοβιτς)